Дети медработников чаще страдают астмой
Исследование показало, что дети медицинских работников или уборщиц на треть чаще сталкиваются с астмой или экземой. К такому выводу пришли учёные из японского Университета Яманаси.
Если врачи, медсёстры, а также уборщицы рожают детей, то им угрожает повышенный риск астмы или экземы, как установили японские исследователи. Так, дети матерей, которые регулярно используют дезинфицирующие вещества (не реже 6 раз в неделю во время беременности), на 30% чаще страдали от астмы к трехлетнему возрасту. Если их мамы пользовались такими средствами бытовой химии каждый день, то их детям угрожал максимальный риск астмы. Таковы результаты исследования с участием 80 000 женщин, ставших матерями.
Хотя оно проводилась в таких местах, как больницы, авторы исследования утверждают, что аналогичный риск может наблюдаться у работников клининговых служб в любых других местах, если они активно применяют разного рода отбеливатели или гели для рук с антибактериальным составом, что особенно распространилось во время пандемии. Проведено ещё одно исследование, связавшее контакт с бытовой химией с возможностью развития у будущего ребёнка астма или экземы.
Ранее ученые даже предположили, что заметный рост числа этих заболеваний у подрастающего поколения, который наблюдается в последние десятилетия, как раз и связан с увлечением человечества бытовыми химикатами, ставшими неотложной частью современной жизни. Однако тогда эксперты настаивали на том, что необходимо провести большее количество исследований перед тем, как советовать матерям отказаться на период беременности от использования любых дезинфектантов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Яманаси
Здоровье
расположен в Кофу, столице префектуры Яманаси, примерно в 120 километрах к западу от Токио
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