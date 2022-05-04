Колыбельные помогут при постковидном синдроме
Если хотите одолеть постковидный синдром, попробуйте петь колыбельные песни. Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что эта привычка облегчает дыхание.
Пение разного рода колыбельных поможет поскорее справиться с неприятными симптомами постковидного синдрома. Его жертвы, которые приняли участие в специальной программе по разучиванию оперных арий, смогли значительно улучшить дыхание. Они занимались пением раз в неделю с 2020 года. Программа была создана для того, чтобы помогать пациентам, страдающим от одышки.
В том числе участники этой программы учились петь и колыбельные песни. Их исполняли, поскольку колыбельные являются достаточно короткими, лёгкими для запоминания и оказывают успокаивающее воздействие. Результаты исследования сопоставили с эффективностью использования других дыхательных методик в контрольной группе. Оказалось, что именно распевание колыбельных песен приводило к самым впечатляющим результатам в деле борьбы с одышкой и снижением уровня стресса.
Сотни тысяч россиян сейчас сталкиваются с постковидным синдромом, и критически важно, чтобы у них появились хоть какие-то средства лечения с доказанным эффектом. Наука всё ещё плохо понимает постковидный синдром, из-за которого у людей месяцами наблюдаются одышка, усталость и проблемы с памятью. Никакой официально рекомендованной терапии нет, все лечение является чисто симптоматическим. И ученые постоянно ищут все новые способы, которые помогали бы облегчать симптомы этого синдрома. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
Оставить комментарий