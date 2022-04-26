Жители Пекина бросились запасаться продуктами
В Пекине отмечаются так называемые панические закупки из-за страха, что власти закроют на жёсткий карантин и китайскую столицу. Это связано с тем, что здесь также отмечена вспышка заражений коронавирусом.
Применяемая в Китае политика нулевой терпимости к коронавирусу требует закрытия на карантин любого города при возникновении там даже нескольких заболевших ковидом. Подобное сейчас происходит в Шанхае с населением в 28 млн человек, жители которого уже начинают бунтовать. Им элементарно не хватает еды, они устали четыре недели сидеть в тесных квартирах. Аналогичные опасения возникли и в китайской столице Пекине. Вчера там образовались длинные очереди в продовольственные магазины, а также на пункты, где опять начали делать тесты на коронавирус. Не справившись пока полностью со вспышкой в Шанхае власти, вполне вероятно, могут закрыть на карантин и Пекин. В понедельник на территории Китая зафиксирована 51 смерть от коронавируса.
Рост числа заболеваний в столице спровоцировал у местного населения страхи перед будущим локдауном. В некоторых его крупных районах уже началось массовое тестирование, а люди выстроились в огромные очереди перед торговыми центрами и супермаркетами для того, чтобы запастись продуктами, которых потом во время карантина может не хватать. Они покупают продукты длительного пользования и те, что можно хранить в морозилке Покупатели выносят яйца, консервы и, конечно же, так необходимые каждому китайцу рис.
И это несмотря на тот факт, что многие продукты питания могут доставляться прямо на дом через специальные службы. В некоторых фитнес-студиях и спортзалах Пекина уже отменили занятия. Усилен контроль над въездом в город, от прибывающих требуют отрицательный тест на коронавирус с актуальностью не позднее 48 часов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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