Тяжёлый коронавирус добирается до всех органов
Проведённое в Индии исследование на основе вскрытия умерших от COVID-19 пациентов показало, что этот вирус способен добраться практически до всех органов в теле человека. Это происходит в том случае, если болезнь выходит из-под контроля.
Индийские учёные провели серию вскрытий пациентов с коронавирусом для того, чтобы понять механизм его распространения по организму. Было установлено, что COVID-19 распространяется практически по всему телу, он влияет на сердечно-сосудистую и легочную систему, работу почек и многие другие органы. Исследователи оценили, до какой степени такие органы нашего тела, как лёгкие, почки и сердце повреждаются в результате ковида.
Полученные выводы полностью совпадают с гистопатологическими и вирусологическими итогами других исследований на эту тему. Установлено, что более чем в 90% случаев присутствие РНК вируса наблюдалось во всех без исключения органах человеческого тела, включая печень и почки. Но данное исследование было первым, проведённым именно на основе аутопсии.
Оно опровергает распространённую точку зрения о том, что COVID-19 якобы опасен только для лёгких и печени. Авторы исследования провели вскрытие 21 умершего от коронавируса пациента, включая 15 мужчин и 6 женщин. Их возраст варьировался от 25 до 84 лет, у 95,2% имелись какие-то сопутствующие заболевания на момент госпитализации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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