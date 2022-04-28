Витамин D может и не быть полезным при коронавирусе
Один из ведущих научных журналов Scientific Reports отозвал статью, в которой говорилось о пользе приёма витамина D для пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь ссылались на результаты исследования, якобы показавшего целительную силу этого витамина.
За время пандемии на волне слухов о якобы «чудодейственных» ингредиентах для лечения и профилактики коронавируса в разных странах мира покупатели сталкивались с дефицитом тех или иных продуктов. К примеру, в первые недели пандемии начал исчезать имбирь, потому что кто-то пустил слух, что это растение будто бы снижает риск заражения коронавирусом и помогает переносить его в более легкой форме. Впоследствии исследования этого не подтвердили, и запасы имбиря восстановились. На следующем этапе из аптек помимо масок вынесли и все добавки с витамином D, поскольку статьи о его способности влиять на защиту от коронавируса публиковали самые авторитетные издания.
И вот теперь одно из таких изданий журнал Scientific Reports отозвал статью, в которой говорилось о том, что повышенные дозы витамина D усиливают эффективность лечения COVID-19. Она была подготовлена индийскими учёными из Медколледжа Ганди. Эти специалисты установили, что повышенные дозы витамина D в течение от 8 до 10 дней сокращают количество маркеров воспалений из-за коронавируса, не вызывая побочных эффектов.
Статья была опубликована еще в мае прошлого года, и до последнего времени она 29 раз упоминалась в других авторитетных научных публикациях, став чуть ли не образцом доказательств эффективности витамина D. И вот теперь доказано, что она содержала крупные методологические ошибки, включая неправильную рандомизация, то есть разделение участников исследования на экспериментальную и контрольную группы. В августе прошлого года статью поправляли, но этого оказалось недостаточно, и теперь её отозвали вовсе, а значит, итоги исследования аннулированы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Scientific Reports
Медицина
журнал с открытым доступом, в котором публикуются тщательно рецензируемые исследования в области естественных наук, психологии, медицины и техники
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