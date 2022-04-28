В Китае впервые выявлено заражение человека птичьим гриппом. Заболел маленький мальчик
По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, в провинции Хэнань впервые выявлено заражение человека птичьим гриппом H3N8.
Заболевший — мальчик четырех лет. Медики сообщили, что ребенок неоднократно вступал в контакт и с домашней птицей, и с дикими утками (последние гнездятся возле дома мальчика).
Первые симптомы заболевания у ребенка обнаружили в начале апреля. У него началась лихорадка, а через пять дней мальчику стало хуже и его положили в больницу. Результаты анализов показали, что ребенок инфицирован птичьим гриппом H3N8.
Птичий грипп находили у лошадей, собак, птиц и тюленей, однако люди раньше не заражались, отмечают эксперты. Широкое распространение вируса крайне маловероятно, успокоили они общественность.
H3N8 — подтип вируса гриппа A, эндемичного для птиц, лошадей и собак. По некоторым данным, он мог быть причиной пандемии гриппа 1889–1890 годов, унесшей жизни около миллиона человек.
Чем опасен птичий грипп?
- Все вирусы гриппа обладают могут мутировать.
- В будущем он может измениться так, что сможет инфицировать людей и легко распространяется.
- У людей от него очень низкая иммунная защита, поскольку этим вирусом раньше человек не заражался.
Источники инфекции
- Первичным источником инфекции, вероятнее всего, являются перелетные птицы (например, дикие утки и гуси).
- Водоплавающие птицы переносят вирус в кишечнике и выделяют в окружающую среду.
- Помет птиц может содержать большое количество вирусов гриппа.
- Заболеть можно теоретически при близком контакте с больной птицей, при ее разделке или после употребления мяса.
Возможные симптомы птичьего гриппа
- Очень высокая температура
- затрудненное дыхание
- кашель
- боль в горле и боль в мышцах
- конъюнктивит.
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