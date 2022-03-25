«Стелс-омикрон» ударит по США умеренно
Подвариант штамма Омикрон произведет умеренное воздействие на США, хотя он уже спровоцировал рост числа заражений во всём мире на 7%. Такое предсказание сделал доктор Джейкоб Лемье из Гарвардского университета.
Подвариант штамма Омикрон в последнее время стал всё чаще появляться в заголовках мировых СМИ, поскольку уже спровоцировал новые скачки заболеваемости в разных странах мира. Считается, что «стелс-омикрон» является самой заразной разновидностью коронавируса, и именно поэтому многие беспокоятся, что он вызовет очередную вспышку заражений. Однако эксперты пытаются убедить американцев в том, что дело вовсе не обстоит так плохо, как многим кажется.
Доктор Лемье заявил, что не верит в возможность очередной масштабной волны заражений коронавирусом в США по типу той, что сейчас наблюдается в Гонконге и некоторых европейских странах все последние недели. По его прогнозу, заболеваемость будет незначительно расти, но всё ещё оставаться на очень низких показателях по сравнению с пиками прошлых волн. А вот в других странах мира Всемирная организация здравоохранения по-прежнему ожидает резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Особенно на фоне того, что целый ряд стран отказался от обязательного масочного режима из-за желания поскорее вернуться к прежней жизни.
На прошлой неделе заболеваемость в мире снова выросла на 7% за 7 дней. В медицине «стелс-омикрон» называют ВА.2. Это дальнейшая мутация штамма Омикрон, которая обладает удивительной способностью уклоняться от воздействия иммунитета, «заряженного» вакцинами или перенесённой коронавирусной инфекцией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Джейкоб Лемье
Медицина
заведующий лабораторией клинической микробиологии при Гарвардском университете
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