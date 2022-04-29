Это сахарный диабет: 14 признаков, связанных с состоянием ног
Сахарный диабет вначале развивается без видимых последствий, однако в дальнейшем может вызвать серьезные проблемы с ногами, а в самых серьезных случаях даже привести к ампутации. На какие симптомы следует обратить внимание?
Высокий уровень сахара в крови может ухудшить чувствительность ног, а плохое кровообращение приводит к судорогам, болям и медленному заживлению ссадин и ран. Даже незначительная царапина, мозоль, маленькая ранка может привести к самым серьезным последствиям - язвам, инфекциям и даже ампутациям.
Эксперты Diabetes.org.uk советуют людям с высоким уровнем сахара в крови осматривать ноги каждый день, чтобы заметить первые признаки каких-либо проблем. Внимательно осмотрите ступни, в том числе подошвы, при необходимости используя зеркало, а также коснитесь пальцев, чтобы проверить ощущения - сохранена ли чувствительность.
Есть четыре симптома, при которых следует обратиться за немедленной помощью:
- Ступни меняют цвет или форму
- Горячие или холодные ноги
- Волдыри или порезы, которые вы видите, но не чувствуете
- Запах из открытой раны
Еще 10 признаков, которые должны стать поводом для визита к врачу:
- Ощущение покалывания в ступнях
- Жжение (подошвы «горят»)
- Тупые боли
- Блестящая кожа
- Выпадение волос на ногах
- Онемение
- Припухлость
- Ноги не потеют
- Порезы или язвы не заживают
- Судороги в икрах.
Диабетической стопой называют одно из серьезных осложнений сахарного диабета. Для синдрома диабетической стопы характерны: язвы, изменения суставов и костей, некротические поражения. Развитие заболевания начинается со снижения чувствительности, человек перестает реагировать на травмы, ожоги, не замечает дискомфорта, связанного с ношением неудобной обуви.
Почему при сахарном диабете болят ноги?
Из-за атеросклероза (поражение сосудов) остается слишком узкий просвет в кровеносных сосудах. Ткани ног получают недостаточно крови и посылают сигналы в виде боли. Она может возникать в состоянии покоя или только при ходьбе.
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