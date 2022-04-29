Это сахарный диабет: 14 признаков, связанных с состоянием ног

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Сахарный диабет вначале развивается без видимых последствий, однако в дальнейшем может вызвать серьезные проблемы с ногами, а в самых серьезных случаях даже привести к ампутации. На какие симптомы следует обратить внимание?

Высокий уровень сахара в крови может ухудшить чувствительность ног, а плохое кровообращение приводит к судорогам, болям и медленному заживлению ссадин и ран. Даже незначительная царапина, мозоль, маленькая ранка может привести к самым серьезным последствиям - язвам, инфекциям и даже ампутациям.

Эксперты Diabetes.org.uk советуют людям с высоким уровнем сахара в крови осматривать ноги каждый день, чтобы заметить первые признаки каких-либо проблем. Внимательно осмотрите ступни, в том числе подошвы, при необходимости используя зеркало, а также коснитесь пальцев, чтобы проверить ощущения - сохранена ли чувствительность.

Есть четыре симптома, при которых следует обратиться за немедленной помощью:
  • Ступни меняют цвет или форму
  • Горячие или холодные ноги
  • Волдыри или порезы, которые вы видите, но не чувствуете
  • Запах из открытой раны

Еще 10 признаков, которые должны стать поводом для визита к врачу:
  • Ощущение покалывания в ступнях
  • Жжение (подошвы «горят»)
  • Тупые боли
  • Блестящая кожа
  • Выпадение волос на ногах
  • Онемение
  • Припухлость
  • Ноги не потеют
  • Порезы или язвы не заживают
  • Судороги в икрах.

Диабетической стопой называют одно из серьезных осложнений сахарного диабета. Для синдрома диабетической стопы характерны: язвы, изменения суставов и костей, некротические поражения. Развитие заболевания начинается со снижения чувствительности, человек перестает реагировать на травмы, ожоги, не замечает дискомфорта, связанного с ношением неудобной обуви.

Почему при сахарном диабете болят ноги?

Из-за атеросклероза (поражение сосудов) остается слишком узкий просвет в кровеносных сосудах. Ткани ног получают недостаточно крови и посылают сигналы в виде боли. Она может возникать в состоянии покоя или только при ходьбе.

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