Диабет 2 типа: 14 «серьезных» признаков в ногах, которые сигналят о вероятности ампутации

Ощущение покалывания или покалывания (например, онемение)

Боль (жжение)

Тупая боль

Блестящая и гладкая кожа на ногах

Выпадение волос на ногах и ступнях

Потеря чувствительности в ступнях или ногах

Опухшие ноги

Ваши ноги не потеют

Раны или язвы, которые не заживают

Судороги в икрах во время отдыха или ходьбы

Изменение цвета и формы стоп

Холодные или горячие ноги

Волдыри и порезы, которые можно увидеть, но не почувствовать.

Зловонный запах из открытой раны.

Как предотвратить проблемы с ногами, связанные с диабетом

«Вы должны проверять свои ноги каждый день. Диабет может уменьшить кровоснабжение ваших ног и вызвать потерю чувствительности».

«Эти проблемы могут привести к язвам и инфекциям».

Держите ноги в чистоте и сухости, чтобы избежать инфекции.

Старайтесь не ходить босиком на улице, чтобы избежать порезов и порезов.

Ношение обуви, которая хорошо сидит.