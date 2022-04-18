Диабет 2 типа: 14 «серьезных» признаков в ногах, которые сигналят о вероятности ампутации

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Диабет 2 типа: 14 «серьезных» признаков в ногах, которые сигналят о вероятности ампутации

Диабет 2 типа часто остается незамеченным в течение многих лет, потому что механизм, который его запускает — высокий уровень сахара в крови — требует времени, чтобы поднять свою уродливую голову. В конечном итоге это может привести к повреждению конечностей, в основном стоп. 

Наличие диабета означает, что вы более подвержены риску «серьезных проблем с ногами», которые могут привести к ампутации, предупреждает Diabetes UK.

Чтобы представить цифры в перспективе, орган здравоохранения говорит, что у вас «в 20 раз больше шансов испытать ампутацию», если у вас диабет. Организация выделяет 14 признаков проблем со стопами, которые необходимо проверить у врача общей практики.

Это включает:
  • Ощущение покалывания или покалывания (например, онемение)
  • Боль (жжение)
  • Тупая боль
  • Блестящая и гладкая кожа на ногах
  • Выпадение волос на ногах и ступнях
  • Потеря чувствительности в ступнях или ногах
  • Опухшие ноги
  • Ваши ноги не потеют
  • Раны или язвы, которые не заживают
  • Судороги в икрах во время отдыха или ходьбы
И если вы заметили какие-либо из этих изменений, советует Diabetes UK, срочно обратитесь в местную бригаду по лечению стоп:
  • Изменение цвета и формы стоп
  • Холодные или горячие ноги
  • Волдыри и порезы, которые можно увидеть, но не почувствовать.
  • Зловонный запах из открытой раны.

Как предотвратить проблемы с ногами, связанные с диабетом


«Вы должны проверять свои ноги каждый день. Диабет может уменьшить кровоснабжение ваших ног и вызвать потерю чувствительности».

Как объясняет орган здравоохранения, это означает, что травмы стопы плохо заживают, и вы можете не заметить, что ваша нога болит или травмирована.
«Эти проблемы могут привести к язвам и инфекциям».

Важны простые вещи, например:
  • Держите ноги в чистоте и сухости, чтобы избежать инфекции.
  • Старайтесь не ходить босиком на улице, чтобы избежать порезов и порезов.
  • Ношение обуви, которая хорошо сидит.
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Diabetes UK

Здоровье

Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.

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