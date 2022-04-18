Диабет 2 типа: 14 «серьезных» признаков в ногах, которые сигналят о вероятности ампутации
Диабет 2 типа часто остается незамеченным в течение многих лет, потому что механизм, который его запускает — высокий уровень сахара в крови — требует времени, чтобы поднять свою уродливую голову. В конечном итоге это может привести к повреждению конечностей, в основном стоп.
Наличие диабета означает, что вы более подвержены риску «серьезных проблем с ногами», которые могут привести к ампутации, предупреждает Diabetes UK.
Чтобы представить цифры в перспективе, орган здравоохранения говорит, что у вас «в 20 раз больше шансов испытать ампутацию», если у вас диабет. Организация выделяет 14 признаков проблем со стопами, которые необходимо проверить у врача общей практики.
Это включает:
- Ощущение покалывания или покалывания (например, онемение)
- Боль (жжение)
- Тупая боль
- Блестящая и гладкая кожа на ногах
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Потеря чувствительности в ступнях или ногах
- Опухшие ноги
- Ваши ноги не потеют
- Раны или язвы, которые не заживают
- Судороги в икрах во время отдыха или ходьбы
- Изменение цвета и формы стоп
- Холодные или горячие ноги
- Волдыри и порезы, которые можно увидеть, но не почувствовать.
- Зловонный запах из открытой раны.
Как предотвратить проблемы с ногами, связанные с диабетом
«Вы должны проверять свои ноги каждый день. Диабет может уменьшить кровоснабжение ваших ног и вызвать потерю чувствительности».
Как объясняет орган здравоохранения, это означает, что травмы стопы плохо заживают, и вы можете не заметить, что ваша нога болит или травмирована.
«Эти проблемы могут привести к язвам и инфекциям».
Важны простые вещи, например:
- Держите ноги в чистоте и сухости, чтобы избежать инфекции.
- Старайтесь не ходить босиком на улице, чтобы избежать порезов и порезов.
- Ношение обуви, которая хорошо сидит.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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