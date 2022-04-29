Как стволовые клетки крови идут своим путём
Исследование ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде позволило установить, как стволовые клетки крови следуют своим курсом. Понимание этого молекулярного механизма является одной из фундаментальных проблем молекулярной и клеточной биологии, имеющих важнейшее значение для лечения болезней человека.
Когда стволовые клетки делятся, у них появляется уникальная способность выбирать либо самообновление, то есть сделать копии самих себя, либо взрослеть и превращаться в какие-то другие линии. Биохимики из Калифорнии разобрались с тем, как сохраняется определённая линия клеток каждый раз при делении стволовых клеток. Установлено, как именно называемый фактором сборки хроматина 1 (CAF-1) белковый комплекс контролирует организацию генома для поддержания точности трансформации клеток.
При делении клетка должна создавать копию своего генома - не только последовательности ДНК, но и её упаковки с белками в хроматин. Он организован в специфических геномных площадках, либо открытых и легкодоступных, либо плотно упакованных. Идентичность различных клеток в значительной степени зависит от более открытых участков генома, ибо только расположенные там гены могут эксплуатироваться и превращаться в белки.
Учёные обнаружили, что CAF-1 удерживает определённые геномные площадки компактными и недоступными для некоторых факторов транскрипции. Они использовали незрелые клетки крови, полученные из костного мозга мышей, сконструированные для роста в культуре тканей. Всё это имеет решающее значение для того, чтобы сделать лечение некоторых тяжелейших болезней человека более эффективным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Риверсайде
Медицина
публичный научно-исследовательский университет и один из десяти общих кампусов системы Калифорнийского университета
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