Коронавирус стимулирует выработку антител против простуды
Если человек переболел обычной простудой, это не подарит ему невосприимчивости к COVID-19. Но перенесенная коронавирусная инфекция, по крайней мере, временно увеличивает количество антител против простуды.
Ученые из калифорнийского центра Scripps Research доказали, что коронавирус повышает устойчивость человека к обычной простуде. Другими словами, после перенесённой коронавирусной инфекцией риск заполучить простуду снижается, так как у нас в крови появляется значительно большее количество антител, защищающих от простуды. Таковы итоги исследования уровня антител после перенесённого коронавируса у 11 человек. Они углубляют понимание того, как иммунитет меняется после заражения коронавирусной инфекцией. А это даёт пути к разработке более эффективных вакцин от ковида и будущих родственных патогенов.
Наблюдения показали, что антитела иммунной системы после одного спайкового белка коронавируса также распознают и другие подобные белки, вызывающие аналогичные заболевания. Из 11 исследованных человек восемь сдавали свои образцы ещё до начала пандемии, а трое действительно переболели COVID-19. В каждом случае оценивалась, насколько сильно образцы реагировали на изолированные спайковые белки разных коронавирусов.
Только сыворотка выздоровевших пациентов с COVID-19 реагировала на спайковый белок SARS-CoV-2. Дальнейшие тесты показали, что антитела к коронавирусу, существовавшему до пандемии, распознавали части спайках белков простуды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Scripps Research
Медицина
некоммерческий американский медицинский исследовательский центр, который занимается исследованиями и обучением в области биомедицинских наук
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