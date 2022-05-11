Летняя вспышка ковида России не грозит
Иммунолог Николай Крючков полагает что летом нашу страну не ожидает мощная волна заражений коронавирусом. В частности, сейчас с ней столкнулись в США, где число положительных тестов за сутки перевалило за 136 000.
Ещё две недели тому назад в США регистрировалось по 15 000 заражений в сутки, а сейчас почти в 10 раз больше. Страна столкнулась с новой волной коронавируса, а количество официально подтвержденных летальных исходов в США уже приближается к одному миллиону человек. В России пока все показатели падают, и, вполне возможно, сегодня-завтра число смертей впервые после очень долгого периода упадет ниже 100 человек за день. Но многие беспокоются, что летом нас ждет новая волна.
Однако Николай Крючков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что сейчас нет условий для формирования этой волны, ведь штамм с какими-то особыми свойствами вроде Дельты пока не появился. Впрочем, вариант Омикрон намного заразней варианта Дельта, однако он вызывает менее тяжелое течение ковида.
Различные варианты Омикрона, включай «стелс-омикрон», уже спровоцировали скачки заражений во многих странах мира, но Николай Крючков считает, что России это не грозит. Однако определённый всплеск количества зараженных он всё же ожидает, так как коронавирус ещё не является болезнью сезонной, как грипп, который бьёт чаще всего зимой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог
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