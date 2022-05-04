В России уже выявили скрытую волну коронавируса
Эксперт в области иммунологии Николай Крючков разглядел в России признаки скрытой волны заражений коронавирусной инфекции. Она связана с тем, что население перестало соблюдать любые меры предосторожности.
Всё большее количество российских регионов, включая Москву и Московскую область, отказывается от масочного режима и соблюдения социальной дистанции, а также ограничений на посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. В условиях непрекращающейся пандемии коронавируса всё это обязательно должно привести к росту заболеваемости, даже с учётом того, что многие россияне уже переболели. По подсчетам экспертов оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, уровень коллективного иммунитета в России упал ниже 43%, а для защиты от пандемии необходимо, чтобы он был устойчиво выше 80%.
В этой связи новый подъем заболеваемости – всего лишь вопрос времени. И Николай Крючков полагает, что если не вернуть масочный режим в общественных местах, то на фоне падения интереса россиян к вакцинам мы столкнемся с новой мощной волной. Впрочем, её уже можно увидеть, но не в форме «цунами», как прежде, а в более умеренным виде.
Крючков отметил, что волна начала расти со второй половины апреля, но уже к июню может пойти на спад. Это естественные колебания, по мнению иммунолога, которые возникают под воздействием самых разных факторов. В Российском Минздраве очередной волны коронавируса не ждут ранее начала июня. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
Иммунолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий