Крючков предрекает России новую волну
Иммунолог Николай Крючков полагает что Россия обязательно столкнется с новой волной коронавирусных инфекций. Это объясняется хрупким балансом между нынешним положением дел с COVID-19 в стране и снятием или значительным сокращением имеющихся ограничительных мер.
Пока в нашей стране наблюдается устойчивый спад заболеваемости, хотя в некоторых регионах ситуация вышла на плато. Роста заболеваемости нигде не отмечается, но необходимо помнить, что эта ситуация временная. Несколько недель тому назад, например, в США заболевало коронавирусом около 20 000 человек в сутки, а теперь уже около 140 000. Аналогичный рост наблюдается и в некоторых европейских странах.
Можно почти с гарантией предсказать, что Россия тоже столкнется с новыми всплесками заболеваемости, спровоцированными распространением либо сублиний штамма Омикрон, либо новыми штаммами коронавируса. Особенно если учесть такие факторы, как заметное ослабление действующих ограничений вроде масочного режима и соблюдения социальной дистанции, а также ограничений по посещаемости спортивно-зрелищных мероприятий, и очередной резкий спад интереса россиян к вакцинации.
Всё это уже привело к тому что уровень коллективного иммунитета, по официальным данным, опустился к показателю 41,2%. Это более чем в два раза ниже, чем требуется для защиты от пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
Иммунолог, кандидат медицинских наук
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