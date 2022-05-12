Смерть всё-таки можно обратить вспять

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Смерть всё-таки можно обратить вспять

Вполне возможно, что смерть является обратимым явлением. Учёные обнаружили, что глаза от мёртвых доноров возвращаются к жизни. 
 
Американские учёные из Университета Юты пришли к удивительному выводу о том, что глаза мёртвых людей, уже взятые для пересадки, можно вернуть к жизни. Это уникальное открытие, которое позволяет теоретически предположить, что смерть в отдалённой перспективе станет обратимым явлением. Речь идёт о светочувствительных клетках сетчатки, которые неожиданно отреагировали на свет через 5 часов после того, как у их обладателя официально зафиксировали смерть. 
 
Лабораторные тесты показали, что эти глаза отправляют сигналы, которые совпадают с теми, что регистрируются у живых людей. Данные нейроны в сетчатке представляют собой часть центральной нервной системы, включающей мозг и позвоночный столб. Сделанное американскими учёными открытие позволяет предположить, что и другие клетки центральной нервной системы также можно будет в будущем восстанавливать. 
 
Эксперты полагают, что теперь можно задать вопрос о том, действительно ли смерть мозга является полностью необратимым явлением, как это принято считать в медицине. Для достижения своих результатов учёные разработали специальное транспортное устройство, которое могло восстановить подачу кислорода и других нутриентов в глаза через 20 минут после того, как их удаляли из тела умершего человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Юты

Медицина

самое большое и значительное высшее учебное заведение штата Юта, США. Согласно Шанхайскому рейтингу вузов занимает 79 место в мире.

Теги : клиническая смерть, оживление умершего человека