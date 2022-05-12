США перестали бояться коронавируса
Менее трети американцев испытывают беспокойство в отношении COVID-19, как показало социологическое исследование Института Гэллапа. И это в стране, которая понесла самые тяжёлые потери из-за пандемии.
В настоящий момент только 31% американцев демонстрирует какое-либо волнение по поводу коронавирусной пандемии, и менее 20% заявили, что COVID-19 волнует их очень сильно, как показало социологическое исследование. До самого низкого показателя за весь период пандемии опустилось число граждан США, которые продолжают соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски, обеспечивающие надёжную защиту от заражения. В большинстве регионов страны её жители испытывают положительные эмоции по поводу дальнейшего развития пандемии. Они полагают, что ситуация улучшится в самом ближайшем будущем.
При этом существенного повода для такого удивительного оптимизма в Америке не наблюдается. Это страна потеряла, только по официальной статистике, 1 млн человек за два года пандемии, что значительно больше, чем за все войны в XX веке вместе взятые. Такое количество американцев последний раз умирало разве что во время эпидемии «испанки» в 1918 году, хотя и здесь статистика не слишком достоверна. А по неофициальной оценке, подлинное число умерших от коронавируса американцев составляет 3 млн человек - именно в такую цифру оценивается избыточная смертность за два с небольшим года пандемии. До сих пор каждый день в Америке умирает по 500 с лишним граждан.
При этом количество заболеваний и смертей в настоящее время на территории США растёт. Уровень заражений подскочил за прошлую неделю на 30%, показатели смертности - на 38%. И никакие эксперты не считают, что ситуация является настолько благостной, насколько её представляют сами американцы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт Гэллапа
Медицина
американский институт общественного мнения, основанный профессором-социологом Джорджем Гэллапом.
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