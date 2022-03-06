Британцы перестали бояться коронавируса
Только 41% жителей Туманного Альбиона испытывают крайнее беспокойство по поводу вируса. Это самая низкая доля населения с момента начала пандемии.
Исследование Офиса национальной статистики Великобритании показало, что граждане этой страны перестали испытывать страх перед пандемией коронавируса. Сейчас только 41% британцев взрослого возраста очень обеспокоены вирусом. Таковы данные опроса, проведенного в середине февраля. Отметим, что самая высокая пропорция беспокоящихся в 86% была зарегистрирована в момент начала пандемии в марте 2020 года, а сейчас это число опустилось более чем в два раза.
Снижение количества выражающих беспокойство британцев наметилось с 22 января, когда начала постепенно спадать волна заражений, вызванная штаммом Омикрон. С тех самых пор количество заражений, госпитализаций и смертей устойчиво снижалось вплоть до этой недели, когда Борис Джонсон отказался от всех ограничений с 24 февраля. И вот теперь уровень заболеваний вновь начал расти, отмечается увеличение этих показателей второй день подряд.
По данным правительственной статистики, вчера было зарегистрировано 45 656 заражений, что на 17% больше чем в четверг. Ну а нынешний опрос был выборочно проведён среди 3 000 жителей Великобритании с 16 по 27 февраля. Он также показал, что люди с большой охотой отказываются от использования масок в публичных местах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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