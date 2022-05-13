Новые линии Омикрона распространяются менее интенсивно
Эксперт в области медицины и биологии Альберт Ризванов отметил некоторый спад в деле распространения новых сублиний штамма Омикрон ВА.4 и ВА.5. Он призвал не отказываться от вакцинации и ревакцинации, которую необходимо делать каждые полгода.
В беседе с газетой «Известия» Альберт Ризванов отметил, что рисунок распространения коронавирусной инфекции несколько отличен от аналогичного сценария эпидемий прочих ОРВИ. К примеру, грипп чаще всего наблюдается на пиковых своих показателях в зимний сезон, но у коронавируса четкой привязанности ко времени года нет, хотя раньше учёные считали по-другому. Волны ковида связаны не с похолоданием или потеплением, а с появлением новых штаммов.
Как только на свет появляется более заразный штамм, как это произошло с Омикроном, то прочее версии коронавируса уступают ему пальму первенства. Омикрон пришёл на смену штамма Дельта, являвшегося менее заразным, но вызывающим более тяжёлые формы коронавируса. Именно Дельта спровоцировал самую сильную смертность в России.
При этом вакцинация по-прежнему остаётся одним из наиболее эффективных методов защиты от заражения коронавирусом, тяжёлой формы и смерти из-за этой болезни. Правда, эксперты отмечают что большинство существующих вакцин менее эффективны против новых штаммов, но они всё равно дают защиту от тяжелой формы и смерти. Именно поэтому нам необходимо прививаться или ревакцинироваться каждые полгода для того, чтобы поднимать в крови уровень защитных антител. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Альберт Ризванов
Медицина
директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии
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