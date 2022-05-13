Накануне экзаменов антиковидные ограничения смягчат
В российских школах смягчат существующие противокоронавирусные ограничения в период проведения экзаменов. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
В школах всё ещё действуют ограничения связи с распространением коронавирусной инфекции. Например, учеников необходимо рассаживать на расстоянии не менее полутора метров друг от друга с соблюдением шахматного порядка. Эти требования на период проведения итоговых аттестационных экзаменах могут отменить, но прочие правила, как заявили в Роспотребнадзоре, должны сохраниться.
Некоторое время назад санитарные органы России уже отменили правило, в соответствии с которым в течение всего дня один класс должен был заниматься в одном каком-то кабинете. И вот теперь дело дошло до социальной дистанции в полтора метра, а также зигзагообразной рассадки за партами. Но члены экзаменационных комиссий обязаны будут носить медицинские маски, а появление на экзамене школьников будет осуществляться в соответствии со специальным графиком, для того, чтобы дети из разных классов контактировали между собой минимальным образом.
И естественно, никто не собирается отказываться от регулярного проветривания комнат и их тщательной дезинфекции. Уборка помещений должна осуществляться ежедневно. Во всём остальном правила поведения экзаменов останутся точно такими же, как и до наступления пандемии. К примеру, школьники не смогут сдавать более одного экзамена в сутки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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