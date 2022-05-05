Ко Дню победы в Тульской области сняли антиковидные ограничения
Власти Тульской области приняли решение отменить существующие ограничения по коронавирусу накануне мероприятий в честь 77-й годовщины Великой Победы. Документ об этом подписал местный губернатор Алексей Дюмин.
В частности, действующие в регионе ограничения на массовые мероприятия отменены в отношении планируемого парада, который будет проводиться в Туле, шествия «Бессмертного полка», а также других мероприятий, организованных в честь Дня Победы. Впрочем, их участникам всё равно следует соблюдать изданные главным санитарным врачом Тульской области рекомендации.
Сообщается, что новый указ губернатора не отменяет полностью, а лишь на время приостанавливает действующие ограничения, касающиеся массовых мероприятий. При этом губернатор особо подчеркнул, что в данных мероприятиях будут принимать участие ветераны Великой Отечественной войны, а это глубоко пожилые люди, то есть как раз те самые лица, которые входят в особую группу риска в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией. И их здоровье является абсолютным приоритетом.
В частности, всех участников массовых акций, включая и парад ветеранов, будут непрерывно сопровождать сотрудники медицинских служб. Тульская область не является одним из лидеров в России в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, уровень коллективного иммунитета здесь всего 32% (на 10% ниже, чем по России в среднем), за прошедшие сутки в больницы попал 31 человек с коронавирусной инфекцией, скончались двое. На территории региона за сутки выявлено 108 случаев заражения, а за весь период - 155 107. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Алексей Дюмин
Медицина
Губернатор Тульской области
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