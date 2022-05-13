От коронавируса умерло более миллиона американцев
Америка разменяла первый миллион жизней, потерянных в результате коронавирусной пандемии Джо Байден в своём выступлении заявил, что знает о той скорби, которая образовалась в сердцах родственников ушедших из жизни пациентов.
Америка является наиболее пострадавшей от коронавируса страной, хотя она и обладает самой продвинутой в техническом отношении медициной. И вот теперь официальный рубеж в один миллион смертей преодолен, хотя на старте пандемии американский президент Дональд Трамп уверял, что его страна потеряет не более 200 000 человек. О миллионе умерших официально объявили вчера в Белом доме, Америка оказалась первой страной, которая понесла такие катастрофические потери. И это несмотря на тот факт, что, например, в Индии проживает в несколько раз больше людей, и уровень здравоохранения там ощутимо ниже.
Президент Джо Байден выразил соболезнования родственникам, лишившимся близких в ходе коронавирусной пандемии. Сейчас в стране не осталось людей, чьи родные или знакомые не потеряли бы кого-нибудь от коронавируса. Байден заявил, что в сердцах этих людей появились «черные дыры скорби».
Однако по данным другого подсчета, который ведут эксперты из Университета Джонса Хопкинса и газеты New York Times, до миллиона умерших Америке всё ещё не хватает нескольких тысяч летальных исходов. А некоторые эксперты, напротив, утверждают, что в реальности американцы потеряли 3 млн человек, поскольку сюда нужно записывать всех тех, кто проходит по графе избыточная смертность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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