Роботы лучше помогают раковым пациентам
Исследователи наблюдали за итогом лечения нескольких сотен жертв неметастатического рака мочевого пузыря. Оказалось, что прошедшие через операции у роботов-хирургов, впоследствии быстрее выздоравливали.
Учёные Университетского колледжа Лондона провели исследование с участием 338 пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря. Половина из них прошла через хирургические операции с использованием роботов-хирургов, а вторая половина - через обычные полостные операции. Итоги этого исследования позволяют сделать вывод о том, что пациенты, нуждающиеся в абдоминальных хирургических операциях, получат больше преимуществ от вмешательств робота. Если им помогают роботы, то такие люди быстрее восстанавливаются и меньше проводят времени в больнице.
В целом, наблюдения показали, что роботическая хирургия, позволяющая проводить минимально инвазивные процедуры, снижает вероятность повторной госпитализации на 52%. Кроме того, если за операционным столом робот, то это на 77% сокращает и риск послеоперационных тромбов - одной из распространённых причин смертности больных после хирургических операций.
Это очень важное открытие. Оно показывает, что использование роботов приводит к сокращению срока госпитализации и восстановления. А также уменьшению количества осложнений и более быстрому восстановлению подвижности и независимости человека. В целом, исследование представило наиболее мощные доказательства пользы роботической хирургии для здоровья людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
Медицина
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