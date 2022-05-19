Каждый третий американец считает, что пандемия закончилась
Треть всех граждан США считают, что пандемия COVID-19 закончилась. Они возвращаются к привычной жизни, включая посещения кафе и прогулки по торговым центрам, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости по стране.
Американцы предпочитают игнорировать новый скачок заболеваемости в США, который уже превышает 140 000 случаев в сутки. Очевидно, гражданам США надоело испытывать негативный фон в связи с пандемией, и им очень хочется, чтобы она завершилось. Сейчас каждый третий американец уже считает, что так и произошло, а большинство вернулось к тому образу жизни, которой они вели до ковида, включая посещения кафе, встречи с друзьями, пикники и прогулки по торговым центром.
Социологический опрос показал, что 30% американцев считают пандемию завершённой, при этом целых 60% сторонников Республиканской партии особенно уверены в том, что доминировавший на протяжении последних двух лет на планете вирус уже отошёл в прошлое. Но даже среди тех, кто считает пандемию продолжающимся явлением, большинство возвращается к нормальной жизни. Более 60% участников опроса заявили, что ведут такой же образ жизни, как и до начала 2020 года.
Между тем статистика в США пока не радует. После резкого снижения заболеваемости на фоне волны, спровоцированной штаммом Омикрон в середине января этого года, цифры снова поползли вверх. В какие-то из дней они превышают 140 000 в сутки, а в какие-то то находятся на уровне 100 000. Это самые высокие отметки с февраля этого года. Среднесуточный показатель смертности от коронавируса за последнюю неделю в США составляет 340 случаев в день, что на 35% меньше чем за 7 дней ранее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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