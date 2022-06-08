53 страны сняли все ограничения по коронавирусу
Хотя пандемия COVID-19 на планете не закончилась, увеличивается количество стран, которые отказываются от всех существующих коронавирусных ограничений. Отметим, что сейчас таковых уже 53.
Целых 53 государства отказались от всех ограничений по коронавирусу, а значит посещать их можно на тех же условиях, что и раньше. Правда, в связи с имеющимися ограничениями по авиаперелётам из нашей страны, попасть россияне напрямую могут только в 10 стран. Среди них такие популярные направления для туризма, как Турция, Израиль, Мальдивы, Белоруссия и Сербия. Для посещения этих стран не требуется ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или экспресс-тесты.
Для россиян открылись африканские страны Конго и Габон, Доминикана, Куба, Мексика, Ямайка, Саудовская Аравия, а также Афганистан. Значительное количество европейских стран, включая государства Скандинавии, Великобританию, Ирландию, Швейцарию, Австрию, Венгрию, Италию, Грецию и Кипр также приветствуют путешественников из России. Однако добраться туда напрямую не получится, поскольку пока не существует прямых авиарейсов. И придётся делать авиапересадки. Наиболее популярным хабом для таких пересадок стал Стамбул.
Россия также планирует отменить все ограничения на посещения иностранных туристов в ближайшее время. В нашей стране отмечаются минимальные показатели заболеваемости и смертности по коронавирусу за весь период пандемии с весны 2020 года, и ситуация полностью сохраняется под контролем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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