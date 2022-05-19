Любите выпить? Какой цвет глаз указывает на возможную зависимость от алкоголя
Британские специалисты отмечают, что цвет глаз может указывать на повышенную вероятность зависимости от алкоголя, а также на ряд других заболеваний. Исследование опубликовано в Express.
Оттенок цвета глаз обусловлен разным количеством меланина, пигмента, содержащегося в радужной оболочке. Недостаток пигмента «дает» голубые глаза, а его избыток приводит к карим глазам, отмечается в исследовании. Зеленый цвет глаз обусловлен «средним» уровнем пигмента.
Цвет глаз может свидетельствовать о различных состояниях здоровья, включая алкоголизм. Исследование, проведенное Университетом Вермонта, показало, что у людей со светлыми глазами на 54% больше шансов развить зависимость от алкоголя, чем у обладателей темных глаз.
Люди с темными глазами, как правило, более чувствительны к этанолу и быстрее чувствуют опьянение. У них больше шансов контролировать свое состояние в дальнейшем.
Цвет глаз может влиять не только на склонность к алкоголизму. Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале офтальмологии, люди с темными глазами более подвержены развитию катаракты — помутнению хрусталика, которое может привести к потере зрения.
Кроме того, кареглазые и черноглазые люди более склонны к витилиго. Это дерматологическая болезнь, при которой часть кожи из-за разрушения мелатонина перестает вырабатывать пигмент. В результате часть ткани теряет цвет, создается эффект «пестроты» или «белых пятен».
По данным Фонда рака кожи, для голубоглазых, сероглазых и и зеленоглазых людей существует более высокий риск повреждения зрения от солнца, а также рака кожи. Дело в том, что их радужка имеет более низкий уровень защитного меланина.
Еще люди со светлыми глазами имеют большую вероятность возрастной дегенерации желтого пятна. Дегенерацией желтого пятна называется ухудшение состояния составляющих его клеток. Это вызывает постепенную потерю зрения.
Как отмечают российские исследователи, у голубоглазых более слабые глаза, поскольку роговица у них в два раза чувствительнее, чем у кареглазых. Поэтому люди нордического типа хуже переносят линзы, склонны к конъюнктивитам.
Резкое изменение цвета глаза может быть сигналом серьезного заболевания, например, пигментной глаукомы.
Серые круги на радужке — это так называемая старческая дуга, которая возникает из-за откладывания жира вокруг радужки. Проявиться она может из-за высокого уровня холестерина в крови или болезней сердца.
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