Роспотребнадзор не верит в полное исчезновение ковида
Эксперты Роспотребнадзора не считают, что COVID-19 когда-нибудь может полностью исчезнуть с лица земли. Такое мнение высказал эпидемиолог Камиль Хафизов.
Сценарий, при котором возможно полное исчезновение коронавируса, Хафизов назвал крайне маловероятным. Он сослался на мнение других экспертов в этой области, которые говорят, что коронавирус останется с нами навсегда, периодически провоцируя всплески заболеваемости подобно гриппу. Однако, когда у большинства людей на планете выработается к нему иммунитет, он не будет провоцировать такие катастрофические последствия, как в последние два года.
Количество жертв коронавируса скоро может достигнуть 7 млн человек, и это только по официальным данным. По неофициальным, реальное число умерших от последствий коронавирусной инфекции жителей нашей планеты в три раза больше и, вероятно, превысит 19 млн человек. К ним относят всех пациентов, которые идут по графе «избыточная смертность». В России она за два года пандемии превысила 1 млн человек.
Избыточная смертность - превышение среднестатистических показателей за год. К примеру, если в 2019-м году в какой-то стране умерло 600 тысяч человек, а в 2020-м неожиданно 1,2 млн, то дополнительные 600 тысяч человек - это избыточная смертность за год, которую необходимо объяснить. Естественно, что в стране не могло произойти такого резкого всплеска смертей от рака, инфарктов или алкогольных отравлений. А значит, виной всему какая-то эпидемия, и, как утверждают эксперты, в 95% случаев, избыточная смертность во время пандемии - это следствие коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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