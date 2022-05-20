Мэр Нью-Йорка отказался вводить масочный режим
Несмотря на рекомендацию Департамента здравоохранения крупнейшего американского мегаполиса, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался повторно восстанавливать действия масочного режима. При этом само «Большое яблоко» сейчас находится в режиме повышенной тревоги из-за нового скачка заражений коронавирусом.
Нью-йоркский градоначальник Эрик Адамс отказался выполнять рекомендации Департамента здравоохранения города о повторном введении обязательного масочного режима. Они последовали после того, как уровень коронавирусной угрозы вырос до отметки «высокая». Сейчас заболеваемость на территории Нью-Йорка снова превысила 4 000 случаев в день, но уровень госпитализаций, который является одним из основных инструментов оценки тяжести ситуации, опустился до 56 в день с 74 неделей ранее. Снижается и цифра смертности, которая уже составляет менее 10 человек в сутки.
Вполне возможно, что цифры госпитализации не являются достоверными, поскольку на прошлой неделе было установлено, что до половины пациентов, зафиксированных в качестве госпитализированных с коронавирусом, в реальности лечатся по другой причине. И ковид выявили у них только во время нахождения в больнице.
Во вторник департамент здравоохранения Нью-Йорка поднял вирусную угрозу до высокой и издал соответствующие рекомендации к жителям Нью-Йорка старше двух лет о обязательном ношении масок во всех закрытых пространствах. Но необходимо, чтобы аналогичное постановление издал мэр Нью-Йорка. Однако он прекрасно знает о настроениях горожан и не хочет снова испытывать их терпение. Американцы не желают возвращения к масочному режиму. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Эрик Адамс
Медицина
мэр Нью-Йорка
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