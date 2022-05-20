Помогает ли китайская медицина при коронавирусе
Некоторые разновидности традиционной китайской медицины могут быть эффективны при лечении умеренной формы COVID-19. К этому выводу пришли исследователи из самого Китая.
Осуществлявшееся на территории Пакистана клиническое исследование предполагает, что гранулы Jinhua Qinggan, относящиеся к традиционной китайской медицине, эффективно лечат умеренные случаи COVID-19. Итоги исследования размещены на сервере, где публикуют предварительные и не прошедшие независимой научной оценки научные труды. Утверждается, что исследование охватило 256 добровольцев в одном из пакистанских госпиталей. И гранулы эффективно лечили именно умеренные проявления болезни.
Все пациенты, попавшие в сферу внимания китайских учёных, были жителями Пакистана, у всех коронавирус протекал в умеренной форме. Их произвольно разделили на получавших те самые капсулы и аналогичные на вид пустышки. Никто не знал, что именно он употребляет. Из общего числа 129 получали настоящие таблетки, а 127 - плацебо
Исследование продемонстрировало большую клиническую эффективность гранул - приблизительно на уровне 82,67% через 10 дней. А в группе на плацебо этот показатель составил всего 10,74%, как подчеркивают исследователи. При этом они добавляют особо, чтобы пациенты с серьёзными хроническими заболеваниями в эксперимент не попали. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий