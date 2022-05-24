Россияне среднего и старшего возраста вакцинированы от оспы
Отмечаемая в некоторых странах мира оспа обезьян не представляет опасности для жителей России, родившихся до 1980 года. В тот момент они еще проходили через обязательную вакцинацию против оспы.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что до 1980-го года в СССР вакцинация от оспы была обязательной, поэтому сейчас россияне среднего и старшего возраста имеют определённую защиту от этой болезни. Вспышка обезьяньей оспы отмечается в целом ряде стран мира, включая США и Великобританию. Всемирная организация здравоохранения уже собирает экстренное совещание по данному вопросу.
При этом паниковать из-за данной болезни так же, как это было в отношении COVID-19, не следует. Дело в том, что обезьянья оспа распространяется преимущественно контактным путем, а вовсе не воздушно-капельным, как это происходит с коронавирусом. Именно поэтому сейчас её основными жертвами становятся люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. Как и при начальной стадии эпидемии ВИЧ/СПИД сейчас особое внимание санитарные органы обращают на заведение для отдыха гомосексуалов, включая сауны.
При этом Дмитрий Медведев уже говорил о том, что появившиеся в Европе случаи заболевания обезьяньей оспы могут вызывать беспокойство. Появление этой болезни в России - всего лишь вопрос времени. Это связано с тем, что наши граждане по-прежнему активно выезжают в другие страны, а Россию посещают иностранцы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Мурашко
Медицина
Министр здравоохранения России
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