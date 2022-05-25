Заболеваемость коронавирусом опустилась до уровня весны 2020
На территории нашей страны впервые с апреля 2020 года зарегистрировано менее 4 000 заболевших коронавирусом. Однако некоторые данные показывают, что это связано со спадом тестирований.
Количество выявленных инфекций в нашей стране опустилось вчера до минимума с апреля 2020 года - всего было зарегистрировано 3 785 человек. Правда, сегодня этот показатель уже вырос до 4 580 человек. Подобное внушает повод для оптимизма, если не смотреть на количество госпитализированных, а оно составляет почти 2 500 человек. Другими словами, уже более 50% людей с выявленной коронавирусной инфекцией госпитализируют.
С учётом того, что у подавляющего большинства людей после заражения Омикроном коронавирус протекает в умеренной форме, столь высокий уровень госпитализаций по отношению к количеству выявленных инфекций убедительно говорит о том, что объём тестирований в нашей стране намного снизился. И реальное количество заразившихся может быть на порядок выше. Особенно если учесть, что в США этот показатель уже переваливает за 100 000 человек в сутки, а уровень коллективного иммунитета там в несколько раз выше, чем в России.
Что касается количества умирающих, то оно составляет в пределах чуть менее 100 человек в день. Если ранее было зарегистрировано 76 умерших, то вчера уже 90. Пока резких всплесков в России нет, но они могут развиться в будущем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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