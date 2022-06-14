Смертность от коронавируса в России достигла минимума
За истекшие сутки 56 россиян умерли от коронавируса. Столь низкие показатели отмечались последний раз в апреле 2020 года.
Федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что количество летальных исходов пациентов с коронавирусом на территории нашей страны достигло минимума, который отмечался весной 2020 года на старте пандемии. За последнюю неделю с 16 по 12 июня от COVID-19 скончалось 500 россиян, что на 11% меньше, чем неделей ранее. Правда, уровень летальности всё равно остаётся запредельно высоким и составляет более 2% от количества заболевших. Для сравнения, на территории Великобритании он не превышает 0,1%.
Однако этот уровень исчисляется от соотношения количества заражённых и умерших. Но совершенно очевидно, что лишь очень небольшое количество носителей коронавирусной инфекции в России узнают об этом, поскольку объем проводимых тестов намного снизился. Если бы мы имели реальное число ежедневно заболевающих коронавирусом, то уровень летальности мог бы упасть к тем самым британским показателям.
Цифры госпитализаций также снижаются. За истекшую неделю было госпитализировано 9 216 человек, что почти на 24% меньше, чем неделей ранее. Опять-таки, штамм Омикрон вызывает умеренное течение коронавирусной инфекции у большинства пациентов, поэтому в больницы теперь люди попадают намного реже. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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