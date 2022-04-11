Заболеваемость ковидом в России на годовом минимуме
Менее 100 000 случаев заражения коронавирусной инфекции выявлено на территории нашей страны за истекшую неделю. Это произошло впервые с июня 2021 года.
Ещё одним важным показателем снижения темпов коронавирусной пандемии на территории России является достаточно позитивная недельная статистика от федерального штаба по борьбе с ковидом. Он посчитал, что за истекшую неделю впервые с июня прошлого года зафиксировано менее 100 000 заболевших. Однако сразу следует сказать, что в июне прошлого года объём тестирований был выше, а сейчас по всей России количество тестов снижается из-за того, что Омикрон вызывает более мягкое течение коронавируса, и далеко не все люди отправляются за тестами.
Именно поэтому очень важно знать, сколько тестов проводилось в июне 2021 года, и сколько проводится сейчас, чтобы это сравнение было максимально корректным. Пока известно, что за истекшие неделю в стране зарегистрировано 99,1 тысяч заражений, что на 26% меньше, чем неделей ранее. За прошлые сутки коронавирус выявили у 13 000 человек - это минимум с 11 июня 2021. При этом уровень коллективного иммунитета в нашей стране продолжает снижаться, он уже достиг 46%. А это непременно приведёт к новым всплескам заболеваемости в случае проникновения очередной мутации коронавируса.
Снижается и показатель смертности в России, который устойчиво опустился ниже 300 человек в день. Правда, это всё равно делает нашу страну одним из мировых лидеров по смертности. В этом списке мы, к сожалению, уступаем только США и Южной Корее. А с учётом падения темпов вакцинации и снижения коллективного иммунитета, Россия не сможет уклониться и от нового всплеска смертности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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