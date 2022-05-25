Установлено, как глаза реагируют на вирусную инфекцию
Новое исследование ученых из США расширило понимание того, как разворачивается иммунная реакция глаз на вирусные инфекции роговицы. Исследователи обнаружили особые клетки памяти.
Роговица представляет собой прозрачный защитный внешний слой глаза, который необходим для осуществления процессов зрения. Именно он рождает ограниченный иммунный ответ при борьбе с вирусными инфекциями, не ухудшая при этом самого зрения, как установили учёные. Они выяснили, что в роговице находятся долгоживущие Т-клетки памяти, которые не только патрулируют этот регион, но и сражаются с появляющимися здесь вирусами и инфекциями.
Эти выводы ученые сделали после использования многофункционального микроскопа, обеспечивающего живые изображения настоящих неповреждённых биологических тканей при изучении клеток роговицы у мышей, инфицированных вирусом простого герпеса. Эти изображения и выявили долгоживущие Т-клетки памяти, которые вырабатываются в глазах мышей для борьбы с инфекцией. Данные Т-клетки оставались в роговице и после уничтожения вируса, занимаясь тем самым патрулированием. Они предотвращали повторные заражения в будущем.
При усовершенствованной визуализации глаз здоровых людей также были обнаружены иммунные клетки, патрулирующие роговицу. Впервые в истории науки показано движение этих клеток в глазах человека. Роговица должна оставаться прозрачной, чтобы люди могли видеть мир вокруг себя. Ранее присутствие Т-клеток в роговице учёными не рассматривалось, так как считалось, что глаза производят только очень слабый иммунный ответ, чтобы избежать воспалений, которые помешают нашему зрению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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