Популярнейший способ приготовления яиц может стать одной из причин раннего старения
Неправильно приготовленные яйца могут быть одной из возможных причин ранней старости, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По питательной ценности яйца схожи с куриным мясом. Организм лучше усваивает яйца, которые термически обработаны. С помощью этого продукта можно с легкостью увеличить количество белка, который легко усваивается, и снизить общий калораж: в одном яйце содержится всего 80 калорий и целых семь граммов белка.
Регулярное потребление яиц поможет предотвратить образование тромбов, а также развитие инсультов и инфарктов. Один желток содержит около 300 микрограммов холина, питательного вещества, помогающего регулировать деятельность мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем.
Как правильно готовить яйца, чтобы получить от них максимум пользы?
По мнению Зухры Павловой, самый вредный вариант приготовления — яичница, жаренная на масле или сале. Она содержит много продуктов гликирования, употребление которых провоцирует раннее старение.
Глюкоза необходима для нормального функционирования организма. Так, головной мозг «работает» на глюкозе. При этом ее избыток дает побочное действие, при котором сахар крови вступает в реакцию с белками, нарушая функцию последних. В этом состоит суть процесса гликирования белков организма, который ведет к скорейшему старению, образованию морщин, сердечно - сосудистым и другим заболеваниям.
Самый полезный вариант завтрака — яйца всмятку или пашот. Белок при таком способе приготовления легче усваивается, а аминокислоты разрушаются меньше. Яйца вкрутую в рейтинге медика занимают второе место.
Перед готовкой яйца нужно обязательно мыть. Нежелательно съедать больше двух яиц в день.
Идеальный завтрак содержит в своем составе яйца, немного каши, кусок цельнозернового хлеба и овощи.
— Яйца без добавления других продуктов на завтрак есть не стоит: в них много белка и жира, но этого недостаточно для насыщения, — отметила медик.
Как отмечают врачи, некоторые блюда нельзя разогревать, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эта рекомендация касается, в первую очередь, блюд, приготовленных из яиц, например, омлетов.
Дело в том, что при повторной термической обработке яйца не просто теряют свои полезные свойства — вместо микроэлементов, дающих пользу, в них образуются токсины и канцерогены, которые провоцируют развитие рака. Осталось сваренное яйцо? Добавьте его в салат, который подадите на ужин холодным. В другом виде яйца лучше съесть сразу же или выкинуть остатки.
Помните, яйца являются сильным аллергеном, тем, кто подвержен аллергическим реакциям, нужно не злоупотреблять блюдом.
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Зухра Павлова
Медицина
К.м.н., МГУ. Врач и ученый
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