Простой анализ крови может диагностировать агрессивную форму рака простаты

— Наше исследование показывает, что количество этих специфических клеток в анализах пациента является хорошим индикатором распространения рака простаты. Выявив эти клетки, мы нашли хороший способ мониторинга заболевания. Если нам удастся воспроизвести эти исследования на больших группах людей, мы сможем предсказать риск распространения рака, чтобы они смогли вовремя начать лечение, — отметил доктор Йонг-Джи Лу из Института рака Бартса при Лондонском университете королевы Марии, ведущий автор исследования сказал:

— Конечной целью был бы анализ крови, который мог бы обнаружить агрессивный рак и определить, как лучше всего его лечить, но прежде чем мы доберемся до этого, необходимо провести гораздо больше исследований, — отмечается в исследовании.

Как проявляется рак предстательной железы?

учащением мочеиспускания

болями в промежности

кровью в моче и в сперме.