Простой анализ крови может диагностировать агрессивную форму рака простаты
Рак предстательной железы – одно из самых частых онкозаболеваний у мужчин. Большинство случаев диагностируют на 3-4 стадиях, в том числе 25% — с генерализацией опухолевого процесса.
Простой анализ крови мог бы помочь распознать смертельно опасную болезнь на ранних стадиях или выявить потенциальную опасность, сообщили исследователи из Великобритании. Они изучили 80 образцов крови мужчин с раком простаты и обнаружили, что между циркулирующими опухолевыми клетками и самыми опасными формами заболевания есть связь.
В исследовании отмечается, что клетки мужчин, чей рак распространился, образовав метастазы, или был особенно агрессивным, содержат большее количество свободных опухолевых клеток.
В будущем тестирование на наличие этих циркулирующих клеток рака предстательной железы может помочь врачам выявлять пациентов с высоким риском, которым может потребоваться определенное лечение.
— Наше исследование показывает, что количество этих специфических клеток в анализах пациента является хорошим индикатором распространения рака простаты. Выявив эти клетки, мы нашли хороший способ мониторинга заболевания. Если нам удастся воспроизвести эти исследования на больших группах людей, мы сможем предсказать риск распространения рака, чтобы они смогли вовремя начать лечение, — отметил доктор Йонг-Джи Лу из Института рака Бартса при Лондонском университете королевы Марии, ведущий автор исследования сказал:
Рак предстательной железы может существовать в виде опухолей низкой степени злокачественности, которые можно просто контролировать, или опасных опухолей, которые могут быстро расти и распространяться. Сейчас нет простого способа сказать, какой именно вид рака у пациента.
Новые результаты были представлены на онкологической конференции Национального института исследования рака (NCRI) в Ливерпуле.
— Конечной целью был бы анализ крови, который мог бы обнаружить агрессивный рак и определить, как лучше всего его лечить, но прежде чем мы доберемся до этого, необходимо провести гораздо больше исследований, — отмечается в исследовании.
Причины рака простаты до конца не выяснены.
Как проявляется рак предстательной железы?
Как правило, заболевание начинает беспокоить тогда, когда оно зашло уже слишком далеко.
Болезнь может проявляться:
- учащением мочеиспускания
- болями в промежности
- кровью в моче и в сперме.
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