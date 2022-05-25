Доктор Мясников предупредил о кашле, указывающем на рак

— Если вы бросили курить, а кашель больше месяца сохраняется, если у вас появляются прожилки крови в отсутствии выраженного воспаления легких, надо обязательно идти делать компьютерную томографию, — сказал Мясников.

— Многие вирусы тоже обвиняют в стимулировании рака легких у людей, которые никогда не курят. Равно как ожирение, резистентность к инсулину, — сказал Мясников.

Симптомы рака легкого

недомогание, слабость;

повышенная температура тела;

кашель;

затрудненное дыхание;

увеличение лимфоузлов;

частые инфекции дыхательных путей.

боли в грудной клетке, усиливающиеся при кашле и при глубоких вдохах;

одышка даже в состоянии покоя;

прожилки крови в мокроте;

боли;

головокружение;

беспричинное резкое снижение веса.