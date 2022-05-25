Доктор Мясников предупредил о кашле, указывающем на рак
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1» предупредил об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По его словам, этот признак может указывать на развитие рака легких.
— Если вы бросили курить, а кашель больше месяца сохраняется, если у вас появляются прожилки крови в отсутствии выраженного воспаления легких, надо обязательно идти делать компьютерную томографию, — сказал Мясников.
Делать КТ нужно и в том случае, если курильщик худеет (не меняя образ питания и физическую активность) и при этом долгое время кашляет. На обычном рентгене опухоль можно и не увидеть, предупредил медик.
Кроме того, по словам Мясникова, курение может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа и вообще крайне опасно для здоровья.
Иногда некоторые разновидности рака легкого не связаны с курением. Перечисляя факторы риска, «очень большим» медик назвал вдыхание микрочастиц сгорания. По его словам, это «вторичное курение», когда сам человек не курит, но курят при нем. Это «официальный канцероген», подчеркнул Мясников.
Фактором риска развития рака легких он называет и дизельное топливо, солярку, которая чадит и оседает в легких. Это может быть и фоновая радиация, и воздействие асбеста, который уже давно запрещен, но в построенных из него зданиях живут люди.
— Многие вирусы тоже обвиняют в стимулировании рака легких у людей, которые никогда не курят. Равно как ожирение, резистентность к инсулину, — сказал Мясников.
Первые признаки рака легких легко пропустить, поскольку они могут напоминать обычную простуду. По мере роста опухоли у пациента появляются симптомы.
Симптомы рака легкого
- недомогание, слабость;
- повышенная температура тела;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- увеличение лимфоузлов;
- частые инфекции дыхательных путей.
- боли в грудной клетке, усиливающиеся при кашле и при глубоких вдохах;
- одышка даже в состоянии покоя;
- прожилки крови в мокроте;
- боли;
- головокружение;
- беспричинное резкое снижение веса.
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Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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