Продолжают выпадать: как восстановить волосы после COVID-19
Одним из самых распространённых последствий перенесенного коронавируса является выпадение волос. По словам трихологов, «волосопад» обычно начинается не сразу, а спустя 3-6 месяцев после выздоровления.
Коронавирус, судя по статистике, отступает, однако пациенты продолжают жаловаться на его последствия. Чаще всего это связанно с запахами и волосами.
Есть несколько версий того, почему волосы выпадают. Некоторые пациенты, по словам медиков, буквально лысеют и приходят в отчаянье.
В волосяных фолликулах находятся иммунозависимые клетки, которые реагируют на любые изменения, связанные с иммунной системой. Большая часть, около 85 процентов волос, находятся в анагенной стадии (то есть «спят»), остальные — в телогенной (волос вырос). «Отсроченное» выпадение волос связано с тем, что в стадию телогена они переходят постепенно.
Это одна версия. Другая заключается в том, что во время коронавируса организм испытывает сильный стресс, в том числе из-за нарушения обмена веществ. Третья версия связана с тем, что коронавирус прежде всего «бьет» по сосудам, а волосы очень зависят от их состояния. Не стоит забывать, что эта болезнь обычно сопровождается высокой температурой — волосы могут выпадать и из-за нее.
По словам кандидата медицинских наук, эндокринолога Зухры Павловой, эту реакцию организма ослабить нельзя. «Надо смириться и пережить», — отметила она.
Лучшие средства борьбы с ослабленными после ковида волосами — правильное питание и физическая активность. Нужно пересмотреть свой рацион в сторону белковой пищи и витаминов, а также много ходить и заниматься физкультурой (танцы, теннис, езда на велосипеде — что по душе).
Также следует пройти обследование щитовидной железы. И, конечно, обратиться к трихологу, чтобы узнать точные причины «волосопада» и составить план лечения.
Соблюдение всех рекомендаций вернет волосы к их прежнему состоянию через полгода после выздоровление от коронавируса, отметила Павлова.
Не забывайте про здоровый сон и мягкие успокоительные средства.
Медики приводят и другие причины выпадения волос:
- интоксикационный процесс;
- образование микротромбозов, вследствие чего происходит нарушение микроциркуляции кожного покрова головы;
- медикаментозное лечение, а именно: антибиотики, противовирусные, иммунодепрессанты;
- депрессия, тревожность в период карантинных мер.
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