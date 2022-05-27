Пандемия мотивировала россиян уделять внимание своему здоровью
Во время коронавирусной пандемии каждый третий гражданин России стал тратить гораздо больше времени на собственное здоровье. И это один из немногих плюсов прокатившейся по нашей стране болезни.
Совместное исследование "Росгосстраха" и "Инвитро" показало, что свыше 30% граждан России в последние два года уделяют больше внимания собственному здоровью. А это касается, прежде всего, диспансеризации, то есть недопущению развития тех или иных болезней и состояний, которые уже можно выявить в начальном состоянии. В Советском Союзе профилактика занимала главное место в медицине, многочисленные профилактории и регулярные диспансеризации всех категорий граждан позволяли выявить многие недомогания на ранней стадии и своевременно от них избавиться.
С распадом СССР профилактическая медицина Семашко отошла в прошлое, и наши врачи стали гораздо чаще лечить уже развившиеся болезни. Однако это намного более долгий и тяжёлый процесс, а в некоторых случаях вмешательства на поздней стадии оказываются бесполезными. К счастью, у множества россиян события последних двух лет изменили точку зрения на защиту собственного здоровья. 27,7% участников опроса теперь больше уделяют внимание профилактическим осмотрам, а свыше 40% выдвигают большие требования к качеству получаемых ими видов медуслуг.
Приблизительно каждый третий россиянин заявил, что коронавирусная пандемия не изменила его мнение по поводу заботы о собственном здоровье. Но крен в сознании граждан России всё-таки произошёл, и это очень хорошо. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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