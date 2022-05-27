Российских мужчин предупредили об опасности оставаться холостяками

«Мужчинам вредно быть холостяками – риск преждевременной смерти у холостых мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза», - заявила Драпкина на коллегии Минздрава РФ.

Курение.

Систематический прием алкоголя.

Стресс.

«На продолжительность жизни женщин наиболее негативно влияют повышение артериального давления и стрессы».