Российских мужчин предупредили об опасности оставаться холостяками
Возможно, в молодости статус холостяка не оказывает вредного влияния на здоровье, но с возрастом отсутствие «второй половины» и семьи все более интенсивно коррелирует с риском раннем смерти, предупреждают эксперты.
Российских мужчин предупредили об опасности оставаться холостяками, поскольку в этом случае они больше рискуют преждевременно уйти из жизни. О том, что для холостых мужчин с возрастом серьезно увеличивается вероятность ранней смерти, рассказала представитель Минздрава, врач, ученый Оксана Драпкина.
«Мужчинам вредно быть холостяками – риск преждевременной смерти у холостых мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза», - заявила Драпкина на коллегии Минздрава РФ.
Медик подчеркнула, что отсутствие брака входит в список ключевых причин, из-за которых повышается риск мужской смертности в указанном выше возрасте. Также в нем присутствуют следующие факторы.
- Курение.
- Систематический прием алкоголя.
- Стресс.
«На продолжительность жизни женщин наиболее негативно влияют повышение артериального давления и стрессы».
Ранее портал MedikForum.ru писал о простом способе, помогающем снизить риск болезней сердца.
Оксана Драпкина
Медицина
заведующая кафедрой, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук
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