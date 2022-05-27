Российских мужчин предупредили об опасности оставаться холостяками

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мужчина утомление

Возможно, в молодости статус холостяка не оказывает вредного влияния на здоровье, но с возрастом отсутствие «второй половины» и семьи все более интенсивно коррелирует с риском раннем смерти, предупреждают эксперты.

Российских мужчин предупредили об опасности оставаться холостяками, поскольку в этом случае они больше рискуют преждевременно уйти из жизни. О том, что для холостых мужчин с возрастом серьезно увеличивается вероятность ранней смерти, рассказала представитель Минздрава, врач, ученый Оксана Драпкина.

«Мужчинам вредно быть холостяками – риск преждевременной смерти у холостых мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза», - заявила Драпкина на коллегии Минздрава РФ.

Медик подчеркнула, что отсутствие брака входит в список ключевых причин, из-за которых повышается риск мужской смертности в указанном выше возрасте. Также в нем присутствуют следующие факторы.
  • Курение.
  • Систематический прием алкоголя.
  • Стресс.
Говоря о причинах повышенного риска преждевременной смертности у женщин того же возраста (55 лет – 64 года), Драпкина заметила:

«На продолжительность жизни женщин наиболее негативно влияют повышение артериального давления и стрессы».

Ранее портал MedikForum.ru писал о простом способе, помогающем снизить риск болезней сердца.
Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
Медицина
заведующая кафедрой, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук
Теги : риск смерти, мужчины и женщины, Оксана Драпкина