Простой способ помогает снизить риск болезней сердца: психолог Шастова

«Долгие объятия способствуют выработке такого важнейшего для нашего здоровья, как окситоцин. Он дает нам чувство спокойствия, удовлетворенности, снижает стресс, укрепляет иммунную систему», - перечислила Шастова в беседе с Пятым каналом.

интервью психолога прозвучало мнение о том, что «правильные объятия» позитивно сказываются на здоровье, способствуя улучшению психического и физического самочувствия. В частности, это может быть простым способом снизить риск болезней сердца.Что значит «правильные объятия»? Психолог объяснила, что они должны быть продолжительными, не мимолетными.Также, добавила медик, во время объятий происходит выделение серотонина – главного антидепрессанта в человеческом организме. Именно с его достатком ассоциируется хорошее сердечное здоровье, сниженный риск болезней сердца, а также более долгая жизнь.Помимо этого, на показателях здоровья, мировосприятия и продолжительности жизни положительно сказывается выработка других «гормонов радости», происходящая в момент объятий, – эндорфинов и дофамина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо самое доступное средство для борьбы с варикозом.