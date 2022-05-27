Простой способ помогает снизить риск болезней сердца: психолог Шастова
Психолог Марина Шастова поделилась простым способом снизить риск сердечных болезней – для этого, по словам эксперта, нужно чаще обниматься с близкими людьми.
В интервью психолога прозвучало мнение о том, что «правильные объятия» позитивно сказываются на здоровье, способствуя улучшению психического и физического самочувствия. В частности, это может быть простым способом снизить риск болезней сердца.
Что значит «правильные объятия»? Психолог объяснила, что они должны быть продолжительными, не мимолетными.
«Долгие объятия способствуют выработке такого важнейшего для нашего здоровья, как окситоцин. Он дает нам чувство спокойствия, удовлетворенности, снижает стресс, укрепляет иммунную систему», - перечислила Шастова в беседе с Пятым каналом.
Также, добавила медик, во время объятий происходит выделение серотонина – главного антидепрессанта в человеческом организме. Именно с его достатком ассоциируется хорошее сердечное здоровье, сниженный риск болезней сердца, а также более долгая жизнь.
Помимо этого, на показателях здоровья, мировосприятия и продолжительности жизни положительно сказывается выработка других «гормонов радости», происходящая в момент объятий, – эндорфинов и дофамина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо самое доступное средство для борьбы с варикозом.
Марина Шастова
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