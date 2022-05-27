Профилактика диабета и рака: три самые полезные ягоды
Бороться со многимиболезнями помогают обычные ягоды. Речь пойдет о чернике, клюкве и бруснике.
Все три ягоды являются кладезем антиоксидантов и витаминов.
Черника снижает уровень холестерина, уменьшает риск развитиясахарного диабета второго типа, укрепляет иммунитет, предотвращает сердечные заболевания. Она обладает антибиотическими свойствами и рекомендована при инфекциях мочевыводящих путей. Черника используется при ревматизме, заболеваниях желчного пузыря, печени. Ее также советовали для регуляции менструального цикла.
Если регулярно есть чернику, можно укрепить память и здоровье в целом. Темный цвет этой ягоде придают антоцианы – природные антиоксиданты. Больше всего антиоксидантов именно в чернике.
Очень важно, что антиоксиданты на клеточном уровне влияют на недоброкачественные опухоли, то есть представляют собой хорошую профилактику рака.
Еще в чернике есть вещества, оказывающие дезинфицирующие действие на ЖКТ. Микрофлора кишечника улучшается, а гнилостные процессы предотвращаются.
Брусника
Ягоды брусники полезны при гастритах с пониженной кислотностью, при повышенном давлении. Напиток с брусничным соком применяют при простуде, слабости, головной боли, запорах. Брусничный морс отлично утоляет жажду при повышенной температуре. Она оказывает и антисклеротическоедействие, укрепляя стенкисосудов и сердечную мышцу.
Ягоды брусники снижают уровень плохого холестерина, обладают противоязвенными свойствами. Она способствуетвыведению токсинов и солей тяжелыхметаллов. Бруснику особенно употреблять пожилым людям, а также больным, страдающим хронической усталостью.
Напиток из брусничного сока принимают при простуде, общей слабости, головных болях, разбавляя его кипяченной водой в пропорции один к трем с добавлением меда.
Клюква
Клюква известна как отличное профилактическое средство, повышающее защитные функции организма. Ее используют для лечения простудных заболеваний. Она обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием.
Клюква укрепляет капилляры, снижает воспаление, убивает бактерии. Ее применяют при лечении ревматизма, сахарного диабета, гипертонии, ретинопатиях, полиомиелите, вирусном гепатите, нефритах, болезнях кожи.
Содержащиеся в клюкве лейкоантоцианы обладают противоопухолевым действием. Протертую с медом, ее рекомендуют при атеросклерозе.
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