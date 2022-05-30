Мясников объяснил почему коронавирус отступает
Известный врач и телеэксперт Александр Мясников объяснил, почему сейчас наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. По его мнению, это «конец начала».
Доктор Мясников поведал, что дальнейшие мутации вируса увеличивают его скорость распространения, одновременно снижая степень проявления симптомов. Другими словами, вирус активнее заражает людей, но они реже переносят его в тяжелой форме. Омикрон заразней своих предыдущих версий в полтора-два раза, причем часто заражает тех, кто уже болел раньше. В этой связи эффективность вакцинации снижается.
Это плохие новости, а хорошие заключаются в том, что новые разновидности Омикрона проявляют себя как обыкновенная простуда, а в большинстве случаев вообще не вызывают никаких симптомов. Тем не менее, люди пожилые и ослабленные, имеющие хронические заболевания и нарушения иммунитета должны проходить через вакцинацию. Сейчас прививка от коронавируса по уровню защиты напоминает прививку от гриппа. В удачные сезоны она снижает риск заболеваемости на 50-60%, в неудачные - на 30%.
Самое главное достоинство вакцины в том, что она уменьшает риск тяжелой формы и смерти от коронавируса. Также, имеются данные и о том, что в некоторых случаях вакцинация защищает от постковидного синдрома. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Мясников
Медицина
советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье
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