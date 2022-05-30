Похудение поможет мужчинам стать более фертильными
Имеющие лишний вес и ожирение мужчины, которые проходят через похудение и сохраняют полученные результаты, могут увеличить количество сперматозоидов на 40%. К такому выводу пришли исследователи из Университета Копенгагена в Дании.
Наличие лишнего веса или ожирения существенно нарушает фертильность, но этот негативный эффект является обратимым, если мужчина сможет похудеть и сохранить полученные результаты, как показало исследование. Датские учёные установили, что избавившись от лишнего веса мужчины могут увеличить количество сперматозоидов на 40% от того показателя, который наблюдался на пике их ожирения.
И если они сохранят полученные результаты, то рост количества сперматозоидов будет продолжаться. А это значит, что их возможное бесплодие не является перманентным. Результаты этого исследования особенно важны для США, где отмечается кризис с ожирением. Некоторые эксперты полагают, что количество людей с лишним весом в этой стране может привести к спаду рождаемости, поскольку ожирение угрожает бесплодием и мужчинам, и женщинам.
Исследователи основывали свои результаты на данных по 47 мужчинах с ожирением. У всех были нездоровые показатели индекса массы тела, и восьмерых поместили на низкокалорийную диету продолжительностью в 8 недель. Те из них, кто сумел сохранить полученные результаты, впоследствии демонстрировали гораздо лучшие показателей по количеству сперматозоидов и их подвижности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Копенгагена
Медицина
один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании. Основан в 1479 году королём Кристианом I.
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