Бесплодным мужчинам необходимо похудеть
Потеря веса может помочь мужчинам с лишним весом увеличить количество сперматозоидов в два раза. К такому выводу пришли учёные из Копенгагенского университета.
Похудение поможет полным мужчинам в два раза увеличить количество сперматозоидов. Таковы итоги исследования датских учёных, основанного пока всего на 56 представителях сильного пола. У всех добровольцев после восьминедельной диеты из 800 калорий в день показатели сперматозоидов резко вырастали.
До начала исследования у мужчин индекс массы тела составлял не менее 32 пунктов, и за период диеты они похудели, в среднем, на 16,5 кг. За то же самое время количество сперматозоидов у них выросло на 41%. Те мужчины, которые смогли сохранить полученные результаты на срок не менее года, впоследствии имели в два раза больше сперматозоидов, по сравнению с теми, кто этого не добился.
Однако мужчины, у кого лишний жир в области живота восстановил прежние объёмы, потеряли все преимущества в отношении сперматозоидов, как установили датские учёные. Фертильность мужчины зависит не только от количества сперматозоидов, имеющего большое значение, но и от их мобильности или скорости. Чем быстрее передвигается сперматозоид, попавший в женский организм, тем скорее он встретится с яйцеклеткой и оплодотворит её. Медленные сперматозоиды серьезно снижают шансы на зачатие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Копенгагена
Здоровье
один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании. Основан в 1479 году королём Кристианом I
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