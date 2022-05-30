В Чикаго вновь тревога по коронавирусу
Власти Чикаго увеличили уровень угрозы от коронавирусной инфекции после того, как суточная заболеваемость COVID-19 здесь перевалила за 1 100 положительных тестов. Смертность от вируса за неделю также выросла на 6%.
Чикаго стал последним по времени американским мегаполисом, повысившим степень угрозы от коронавирусной инфекции, как сообщается в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Однако городские власти пока не осмелились заново ввести обязательный масочный режим, жителям лишь рекомендовано использовать маски в публичных местах. В Чикаго отмечается рост всех показателей, свидетельствующих о силе пандемии.
Обычно переход на повышенный уровень угрозы обозначает восстановление масочного режима, но власти города всё ещё держатся за тот факт, что смертность от вируса в значительной степени за последние месяцы снижалась. Сейчас в городе регистрируется чуть более 1 000 заражений ежедневно, но менее 10 смертей в городе с населением 2,7 млн. Все это и говорит о том, что непосредственной угрозы пока нет.
Во многих американских городах и штатах отмечается подобный тренд, при котором показатели смертности остаются на низкой отметке, а заболеваемость растёт. Эксперты связывают это с тем, что агрессивность коронавируса снизилась из-за обретения коллективного иммунитета и более мягкой природы штамма Омикрон, если сравнивать его с другими версиями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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