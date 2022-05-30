Жёсткий карантин всё-таки бьёт по психике
Итальянские ученые установили, что жёсткий карантин действительно вызывает так называемую «пандемическую усталость» у общества, которая возникает довольно быстро. В этом плане рекомендуется вводить более умеренные ограничения.
Люди сталкиваются с так называемой «пандемической усталостью» в три раза быстрее, когда они находятся на жёстком карантине. Результаты этого исследования поддерживают неоднозначную рекомендацю, которая была опубликована экспертами научно-консультативного совета при британском правительстве SAGE на первом этапе пандемии, призывавших использовать умеренные ограничения. Сейчас же итальянские ученые применили данные с Facebook и Google для того, чтобы отследить, как часто люди выходили и покидали свои дома в 7 месяцев карантина 2020-2021.
В то время Италия была разделена на разные зоны по светофорному принципу, и в красных зонах выход из дома был запрещён, в жёлтых уровень угрозы оставался средним, а в зелёных люди могли ввести приблизительно нормальную жизнь. Учёные установили, что вне зависимости от жёсткости карантина, подвижность граждан медленно росла во всех регионах. Но жители мест, где ограничения были максимально жёсткими, выходили из дому в три раза быстрее сразу после того, как ограничения снимали.
Исследование показало, как более умеренный подход в деле карантина воздействует на население лучше, чем драконовские ограничения. Ранее британские учёные настаивали, что умеренные ограничения подходят наиболее хорошо, поскольку их можно применять длительный период времени, а от жёстких ограничений люди очень быстро устают. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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