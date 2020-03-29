Жесткий карантин в Великобритании продлится «значительный» период
В воскресенье британское правительство признало, что жесткий карантин из-за коронавируса продлится «значительное» время. Ведущий эксперт предупредил, что он может закончиться только в июне.
«Я не могу сделать точный прогноз, но все должны подготовиться к значительному периоду мер карантина», - заявил министр Майкл Гоув.
Британцам было приказано оставаться внутри домов, когда это возможно, чтобы ограничить распространение коронавируса COVID-19.
Эта мера была введена на фоне предупреждений о том, что уровень заболеваемости растет, а в субботу появились новые данные о том, что в Великобритании более 1000 человек с коронавирусом уже умерли. Премьер-министр Борис Джонсон первоначально заявил, что закрытие будет на три недели.
Мнение ученых из имперского колледжа ЛондонаПрофессор Нейл Фергюсон из "Имперского колледжа Лондона", один из эпидемиологов, консультирующих правительство, сказал Sunday Times, что закрытие может длиться несколько месяцев.
«Мы собираемся сохранить эти меры, на мой взгляд, в течение значительного периода времени - возможно, до конца мая, возможно, до июня», - сказал он.
В листовке, разосланной более чем 30 миллионам британских семей, премьер-министр предупредил, что «все станет еще хуже, прежде чем станет лучше».
«Чем больше мы будем следовать правилам, тем меньше жизней будет потеряно, и чем раньше жизнь вернется к нормальной», - написал Джонсон.
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