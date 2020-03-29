Жесткий карантин в Великобритании продлится «значительный» период

«Я не могу сделать точный прогноз, но все должны подготовиться к значительному периоду мер карантина», - заявил министр Майкл Гоув.

Мнение ученых из имперского колледжа Лондона

«Мы собираемся сохранить эти меры, на мой взгляд, в течение значительного периода времени - возможно, до конца мая, возможно, до июня», - сказал он.

«Чем больше мы будем следовать правилам, тем меньше жизней будет потеряно, и чем раньше жизнь вернется к нормальной», - написал Джонсон.