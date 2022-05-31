Билл Гейтс призывает не бояться оспы обезьян
Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что человечество слишком паникует перед оспой обезьян. Эти страхи спровоцированы всё ещё не закончившейся коронавирусной пандемией.
На территории нашей планеты зарегистрировано несколько сотен заболевших оспой обезьян, и многие люди уже начали паниковать. Появились предположения о том, что эта болезнь может стать новой пандемией. Однако основатель корпорации Microsoft и один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс полагает, что данные беспокойства ничем не обоснованы, а вызваны только страхами перед незавершившейся пандемией коронавируса.
По словам Гейтса, если бы в течение последних двух лет человечество не бомбардировали бы ежедневно сотнями и тысячами сообщений о коронавирусе, то новости об оспе обезьян даже не пробились бы на первые полосы. Эта болезнь, преимущественно распространяющаяся контактным путём, в том числе и через секс, не имеет потенциала к бурному росту, поскольку она не настолько заразна, как COVID-19. И носитель оспы при дыхании или кашле не может передать этот патоген окружающим. Впрочем, Гейтс призывает не снижать бдительности по поводу данного заболевания.
Однако он полагает, что вероятность появления в следующие два десятка лет новjй масштабной пандемии из-за глобальных изменений климата составляет 50%. Гейтс считают, что ею может стать какой-то новый тип гриппа или даже вновь коронавирус. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Билл Гейтс
Медицина
Основатель компании Microsoft
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