Заразившаяся сепсисом 8 раз подряд женщина просит об ампутации
32-летняя женщина умоляет врачей ампутировать ей руку после того, как она переболела сепсисом уже 8 раз подряд. Это произошло после царапины, которую она получила, спасая утопающего.
Жительница британского графства Кент Джейд Харли (Jade Harle) работала спасателем на водах и выполняла свой профессиональный долг во время доставки на берег одного из купающихся, когда случайно порезалась. Это произошло ещё в 2018 году, но с тех пор бедная женщина, воспитывающая ребенка, всё ещё находится на больничном, поскольку всего через пару недель после того происшествия у неё началась инфекция, а на пальцах начали образовываться пугающие язвы.
Когда пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали у неё сепсис - опасное для жизни заражение крови, уровень смертности при котором до сих пор составляет 25%. Врачи хотели ампутировать бедной спасательнице руку, но она умоляла сохранить конечность в надежде, что сумеет победить инфекцию. И вот уже прошло четыре года, но женщина продолжает сталкиваться с заражениями крови, она перенесла уже 8 сепсисов из-за открытой раны на руке.
Закрыть эту рану с помощью пересадки кожи не удается, поскольку пациентка всё время заболевает снова. Оказалось, что она страдает от иммунного расстройства под названием гангренозная пиодермия, из-за которого кожа не может самостоятельно избавиться от повреждений. И теперь жертва повторяющихся сепсисов уже умоляет врачей ампутировать ей руку в надежде, что после этого её многолетние страдания закончатся. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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