Израиль отказывается от коронавирусных ограничений
Израильский Минздрав принял решение отменить практически все существующие коронавирусные ограничения для туристов. Это касается и обязательного ПЦР-теста перед посещением страны.
Власти Израиля постепенно восстанавливают одну из важных отраслей экономики своей страны - туризм. Благодаря туристам Израиль получает сотни миллионов долларов ежегодно, и очень многие граждане трудятся именно в туристической инфраструктуре. Коронавирусная пандемия нанесла существенный удар по этой отрасли, от которой она всё ещё до конца не восстановилась.
И вот теперь израильский Минздрав отменяет с 21 мая 2022 года требования об обязательном прохождении ПЦР-тестов на коронавирус перед посещением Израиля. Оно являлось существенным препятствием для притока туристов, поскольку многие люди заранее приобретают невозвратные авиабилеты, обходящиеся значительно дешевле. Но если ПЦР-тест выявляет у них коронавирус, то поездка к в Израиль становится невозможной, а вернуть билеты и получить назад их стоимость уже нельзя. Из-за этого люди просто отменяют путешествие в Израиль изначально.
Ранее об обязательной отмене ПЦР-тестов перед посещением страны заявили в целом ряде других популярных туристических направлений, включая и Таиланд. Но тем не менее некоторые ограничения при посещении Израиля всё-таки сохранятся. К примеру, заполнение декларации за 48 часов до поездки и ношение медицинской маски во время полёта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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